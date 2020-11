Uccide la compagna e la “sistema” in valigia: arrestato

Ladispoli, uccide la fidanzata e la mette in valigia. Poi si scopre che aveva commesso il delitto in Bulgaria

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Ladispoli con un accusa pesante. Il 36enne avrebbe ucciso la sua compagna per poi nascondere il corpo in una valigia. Il fatto sarebbe avvenuto a gennaio scorso, meno di un anno fa ma non in Italia. Il terribile gesto è stato concretizzato in Bulgaria, ma sull’uomo pendeva un mandato di cattura internazionale. I reati per cui era ricercato sono omicidio e vilipendio di cadavere. Il 36 enne aveva però anche altri precedenti penali. L’uomo avrebbe dapprima ucciso tragicamente la sua compagna per poi tagliarne il corpo a pezzi allo scopo di occultare il tutto in una valigia. Una macabra esecuzione della donna, anche lei di origini bulgare. L’arresto è arrivato grazie al lavoro dell’arma dei carabinieri di Civitavecchia presso il comune balneare della città metropolitana di Roma.

Uccisa e tagliata a pezzi

L’uomo è stato riconosciuto e portato poi alla Casa Circondariale di Rieti dove si trova adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A Rieti, dove resterà in attesa del processo. A effettuare l’arresto sono stati i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, su attivazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale – Sirene. Ladispoli torna, così, al centro delle cronache nere a distanza di quattro anni. L’ omicidio riguarda la storia di Corrado Valenti, un idraulico di 59 anni. L’uomo venne orribilmente accoltellato e dato alle fiamme nel suo furgone da lavoro. Il fatto avvenne precisamente nella piazza di Marina di San Nicola, una località balneare di Ladispoli.

L’autrice fu l’amante albanese dell’operaio. Un delitto passionale, l’ennesimo di una lunga serie in Italia. La storia tra i due non funzionava più e lui avrebbe voluto troncare il rapporto. La donna dopo un po’ di tempo ha confessato il delitto e il vilipendio di cadavere.

