Un Posto al Sole anticipazioni 13 novembre: telefonata inattesa per Niko. Intanto Giulia sta affrontando una protesta che si rivela sempre più pericolosa…

Niko non sta affatto vivendo un periodo facile da quando la sua storia d’amore con Susanna è finita. Ha scoperto del tradimento quando era ad un passo dallo sposarla, e questa delusione lo ha segnato indelebilmente. Ha cercato di riprendere in mano la sua vita, ma questa ripartenza non è stata affatto facile considerando che condivide il lavoro con Susanna. Per questo motivo ha deciso di lasciare lo studio Navarra, scelta molto discussa dalla sua famiglia. Beatrice, per farsi perdonare, lo chiamerà e gli proporrà qualcosa. Cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Cotugno e Bice potrebbero aver passato una serata insieme

Mentre Giulia affronta una protesta che diventa sempre più pericolosa, e che riguarda la famiglia Rom, Bice e Cotugno potrebbero aver trascorso una serata insieme. Una coppia molto discutibile, ma Bice ha tutta l’intenzione di vendicarsi per il tradimento di suo marito, scoperto il giorno del matrimonio di Guido e Mariella. Nel frattempo quest’ultima è oggetto di sospetti di Salvatore, che potrebbe essersi reso conto del suo coinvolgimento. Cosa succederà?

Rossella non sta vivendo un periodo facile a causa dello studio, per non parlare del tirocinio che diventa sempre più difficile e che la mette sempre più in discussione. Però durante il tirocinio finirà per interagire con un paziente piuttosto familiare. Di chi si tratta?