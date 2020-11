Valentina Ferragni. Splendida in quarantena: “Vi dico cosa mi manca di più”

Valentina Ferragni. La sorella minore della Popolare influenzale Chiara, pubblica uno scatto nostalgico su Instagram. Ed è subito Amarcord

Quasi 4 milioni di follower, brand di lusso che la seducono affinché sia il volto delle loro campagne pubblicitarie, commenti di plauso provenienti da fan in adorazione. Non si può certo dire che la carriera di Valentina Ferragni sia “macchiata” dalla più celebre sorella, Chiara.

La ragazza, classe 1992, talentuosa ed intelligente, ha una passione sfrenata per la moda e non ha messo mai da parte la sua istruzione. Ha una laurea presa all’Università del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei media. La sua tesi era proprio incentrata su un argomento a lei molto familiare: L’influenza dei social blogger sulla comunità che li segue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Attualmente si trova confinata in quarantena nella sua Milano che, trovandosi in una regione in zona rossa, la costringe a spostamenti ridotti. Nonostante le limitazioni, la ragazza non teme il nuovo lockdown poiché lo sta trascorrendo in dolce compagnia. Infatti è insieme a Luca Vezil, modello e influencer a sua volta, compagno di Valentina Ferragni da ben 7 anni. Proprio in questi giorni hanno festeggiato il loro anniversario rivolgendosi pubblicamente affettuose parole, cariche di amore e passione, ripercorrendo tappa dopo tappa ogni attimo della loro relazione.

Valentina Ferragni. “Con la mente sono lì”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Non deve essere facile per Valentina Ferragni trovarsi in questa situazione di costrizione, dal momento che non può adempiere appieno al suo ruolo di zia nei confronti del piccolo Leone, nè stare vicina fisicamente alla sorella Chiara durante la sua nuova gravidanza.

Il rimedio che ha trovato per contrastare il senso di costrizione da lockdown è quello di fare un viaggio con la mente. Ricordare i momenti più belli di una vacanza e sognare nuove avventure, sicuramente può alleviare lo spirito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Così Valentina Ferragni, tramite uno scatto pubblicato sulla sua bacheca Instagram, ci riporta con sè a Parigi, a godere dei tramonti sui tetti della capitale francese. Il cielo incendiato di rosso fuoco, la torre Eiffel sullo sfondo e lei, in primo piano: jeans attillati, tacchi bianchi ed alti e una morbida giacca rosa, pelosa, sofficissima solo a guardarla.

“How I miss Parisian sunsets” (Quanto mi mancano i tramonti parigini) – scrive in didascalia. Certi che presto torneremo a viaggiare e a godere delle bellezze del nostro mondo, continuiamo a sperare che la pandemia passi presto per tutti.

