Valentina Vignali nuda nella vasca da bagno, c’è solo la schiuma – FOTO

Valentina Vignali gioca con le bolle e stuzzica la fantasia erotica degli uomini, distrarsi è questione di un solo attimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

29 anni e uno spirito da ragazzina. È così che Valentina Vignali si sente e lo dice senza nascondersi. La cestista e oggi seguitissima influencer non ci fa mai annoiare. Ne studia sempre un a nuova per coinvolgere i suoi followers, sempre maggiori su Instagram.

Ad oggi sul social dell’immagine la seguono 2,3 milioni di followers con un pubblico che cresce a dismisura. La giocatrice di basket si è fatta molta strada negli ultimi tempi e incassa un successo dietro l’altro. Oggi anche modella, cantante e influencer con una bellezza che mette tutti ko.

I suoi scatti sono seguitissimi e da pochissimo ha firmato una grandissima collaborazione. Le sue foto sexy in lingerie hanno fatto il giro del web. Valentina Vignali ha unito il suo nome a quello di Victoria Secret che l’ha scelta come sua testimonia. Tutti zitti e attoniti di fronte al suo eros palpabile in splendidi completini super sexy.

LEGGI ANCHE –> Giulia Valentina, la felpa si alza e la temperatura sale – FOTO

Valentina Vignali, gioca con le bolle: super sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali si diverte a giocare con le bolle di sapone, quasi nuda nella vasca da bagno. Un po’ come i bambini quando si fanno il bagnetto. Lei di certo non è più una bambina ma ha tanta voglia di scherzare, sdrammatizzare e non pensare in un momento così difficile per tutti.

E ci riesce bene sia per lei che per gli altri. I suoi ultimi scatti fatti distrarre davvero dalla realtà. Portano in un altro mondo, quasi parallelo. La bella influencer ci delizia infatti con due scatti che la immortalano mentre si fa il bagno e gioca con la schiuma.

Seduta nella vasca da bagno soffia sulle bolle e tutte volano libere nell’aria. Capelli legati in uno chignon un po’ legati a caso, un costume da bagno azzurro chiaro che quasi non si riesce a distinguere e lei super sensuale, senza esagerazioni questa volta.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli, l’invito speciale che commuove il web – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

A corredo del post scrive: “Ciao ho 29 anni e ancora gioco con le bolle di sapone 🧼🙋🏻‍♀️”. Tripudio per lei che in sole 2 ore ha collezionato oltre 40 mila like e tantissimi commenti pieni di emoticons.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter