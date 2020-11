Vite al Limite. Travis Henry, 280 kg. La sua vita totalmente stravolta

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Travis Henry

Protagonista della sesta puntata della popolare trasmissione tv Vite al limite, è Travis Henry. Il ragazzo (31 anni, originario di Carrollton) ha sviluppato una dipendenza da cibo quando era solo un bambino.

I suoi genitori hanno divorziato e non esisteva nessuna supervisione da parte di un adulto. Poteva fare affidamento solo sul fratello maggiore. Ha sperimentato quindi sulla sua pelle l’abbandono e i problemi legati ad esso. Quando il fratello si trasferì dal padre, si sentì completamente solo. Le difficoltà dovute alle malsane abitudini alimentari peggiorarono. Travis non accettava che il padre lo rifiutasse e non riusciva in alcun modo a creare un rapporto con lui.

Vite al Limite. Cosa è successo a Travis Henry