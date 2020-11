Wanda Nara, selfie in camera con seno che non resta al suo posto – FOTO

Wanda Nara esalta i fan con un selfie allo specchio, lady Icardi più bollente che mai con un top aderentissimo: curve da paura

Negli ultimi giorni, stiamo assistendo a una Wanda Nara letteralmente scatenata. In una Parigi in lockdown, la showgirl argentina cerca di passare il tempo a modo suo. E alle ormai classiche foto con i cavalli, che abbiamo scoperto essere una sua grande passione, si uniscono scatti sempre più bollenti sul suo profilo Instagram, che evidenziano le curve pericolosissime di lady Icardi. Wanda del resto cerca di tenersi in forma e così facendo rende partecipi i suoi followers del suo fisico letteralmente bollente. Andate a pagina successiva per scoprire lo scatto di questa mattina…

