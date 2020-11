Adua Del Vesco contro Dayane Mello: scontri e urla nella notte al Grande Fratello Vip, mentre le due ragazze erano in lavatrice. Adua cerca di capire il punto di vista di Dayane

Adua Del Vesco e Dayane Mello sono ai ferri corti. Le due ragazze che si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip, hanno legato tantissimo ma di recente Adua ha cominciato ad avere dei dubbi su Dayane, anche se continua a supportarla e a darle ragione in ogni caso. Ieri in puntata c’è stata una discussione e molti della casa si sono schierati contro di lei, perché ha negato di aver parlato male di Francesco con Pierpaolo qualche sera fa in camera, e il giorno dopo il loro famoso chiarimento. Dopo la puntata, dove Adua l’ha difesa, ha deciso di parlarle in privato.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco contro Dayane Mello: “Perché continui a parlare di lui?”

Adua è andata in lavatrice da Dayane e le ha raccontato quello che ha saputo in casa. “Francesco ti ha visto parlare con Pierpaolo dal vetro, gli ha chiesto se stessi parlando di lui e Pierpaolo ha confermato. Questo è vero, però. Perché gli scrivi una lettera per chiarire e poi continui a parlare male di lui con tutta la casa?“. Dayane ha sbottato dicendo che sì, stava parlando di lui ma stava dicendo cose carine, il che non è vero perché la scena è andata in onda e non stava di certo parlando bene di Oppini con Pretelli.

