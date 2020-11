La cantante pochi minuti fa ha mostrato il suo fascino e l’incanto delle dichiarazioni rivolte a tutti i suoi fan.

La cantante di origini salentine in abito bianco, quasi come un angelo, vuole assolvere il compito di rincuorare tutti i suoi fans. Nel post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram, Alessandra Amoroso, annuncia: “torno a casa per festeggiare i vent’anni di Amici“. Impossibile dimenticare la prima volta che Alessandra si distinse nella trasmissione condotta da Maria de Filippi, l’amata scuola dedicata alle giovani promesse del canto e della danza.

Da allora non potè più fare a meno di parteciparvi con molta commozione ed affetto. Soprattutto in un momento come questo, così difficile per tutta l’Italia. Alessandra sente il bisogno che le sue parole e le sue canzoni possano raggiungere tutte le persone che necessitano di una piccola dose di speranza, ma anche di semplice leggerezza.

Alessandra: “una parentesi di normalità”

L’ex vincitrice di Amici si mostra pienamente a sostegno delle famiglie, come di tutti i lavoratori dello spettacolo che, come lei in questo momento, sono costretti dalle normative e dall’incremento dei contagi a dover, anche se parzialmente, silenziare la loro voce. Anche lei si emoziona facilmente, sostenendo quanto senta la mancanza del suo mondo, della sua quotidianità come artista. Le mancano le persone con cui è solita lavorare, gli “amici” di sempre e quelli che lo sono per lei dal 2009. Ai quali dedica principalmente questo pensiero.

“Nonostante tutto”, conclude l’Alessandra della ex squadra dei blu. Si, nonostante tutto quello che sta accadendo la sua voce riuscirà a raggiungere ed a rasserenare moltissime persone che la seguono da tempo e senza mai stancarsi.

