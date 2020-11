Alessandra Gilioli, vestito bianco e capelli rosso fuoco: bomba di sensualità – FOTO

La modella e web influencer milanese Alessandra Gilioli torna a splendere, dopo un lockdown in “barba” alla sensualità

I follower non smettevano mai di ringraziarla durante il lockdown primaverile. Dopo un lungo stop estivo e l’emanazione di nuove restrizioni, che costringeranno gli italiani a restare chiusi in casa il più a lungo possibile è tornata a splendere come il sole del tramonto. Parliamo di una delle web influencer milanesi, in rampa di lancio, del nuovo decennio: Alessandra Gilioli.

La 25enne è un volto afrodisiaco, completamente nuovo dalle parti di Instagram. Prima di sbarcare ufficialmente sui social network ha coltivato interessi personali. Tra questi il conseguimento della laurea all’Università “Bocconi” in materie economiche.

Ora si parla di un’Alessandra completamente concentrata a decidere quale strada intraprendere da un punto di vista professionale. Sembra che la scelta sia ricaduta in ambito fotografico, per via di una bellezza monumentale per le ragazze della sua età

Alessandra Gilioli, la modella in rosso di Instagram

Negli ultimi mesi la web influencer milanese, Alessandra Gilioli ha scalato la classifica delle blogger junior più amate e cliccate sul web. Prima il suo profilo Instagram era un account privato, ora invece ha eliminato ogni forma di privacy, scatenando inconsapevolmente un tripudio di likes e follower.

Oggi Alessandra è arrivata a toccare il cielo con un dito grazie alla super avvenenza, pronta a mettere nuove radici, durante il secondo lockdown. Ben 235 mila gli ammiratori della “stellina” milanese, destinata a fare passi da “gigante” in questo campo.

Ciò che la contraddistingue dalle altre è sicuramente un hair style di tutto valore. Il rosso acceso dei suoi capelli ricci e ondulati è una sentenza in ambito fashion. O meglio una “bomba” di sensualità che mette tutti gli appassionati su un unico binario di giudizio. In secondo luogo, altra caratteristica di spessore sono gli occhi, verde chiari e profondi, a tal punto da penetrare fino a toccare il punto più a fondo del cuore dei fan.

Queste caratteristiche le si possono ammirare anche nell’ultimo scatto, dove Alessandra Gilioli appare vestita di bianco, con quel “pizzico” di malizia che traspare, mentre si alza il sipario in “vita”: chapeau!

