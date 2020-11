Allenamento a casa: scopri 5 esercizi per dimagrire velocemente

Non preoccupatevi perché allenarsi a casa può diventare una valida alternativa alla palestra. Per ottenere dei risultati è però necessario impegno e costanza. Ecco 5 esercizi che vi faranno perdere peso rapidamente

Allenarsi a casa è l’unica alternativa alla palestra, attualmente possibile. Ma non bisogna scoraggiarsi perché gli esercizi svolti a casa possono comunque darci dei grandi risultati se praticati in maniera costante. Ma soprattutto, conoscere una buona sequenza di esercizi da fare in casa è il miglior modo per tenersi in forma. Se in questo periodo non ci è possibile, per motivi diversi, frequentare un parco vicino casa o possedere un tapis roulant, possiamo provare un efficace allenamento casalingo che ti farà comunque perdere peso in pochissimo tempo. Vediamo 5 esercizi cardio perfetti per bruciare calorie extra e per farci sentire in forma e pieni di energia!

Allenamento cardio a casa

Gli esercizi cardio sono un allenamento che ha come scopo quello di far bruciare e perdere i chili in eccesso. Un modo efficace per perdere peso, tonificare il corpo e rinforzare il muscolo cardiaco. Si tratta infatti di un allenamento che si svolge seguendo un circuito di esercizi cardiovascolari che sfruttano l’attività aerobica. Solitamente si bruciano fino a 700 calorie in un’ora. Non sono necessari alcun tipo di attrezzi specifici e ciò che conta per vedere i primi effetti del dimagrimento è svolgere questi allenamenti con frequenza e costanza. Allenarsi almeno 3 volte a settimana sarebbe l’ideale. Scopriamo insieme gli esercizi.

Skip a ginocchia alte – Si tratta di una semplice corsa sul posto in cui le ginocchia devono alzarsi il più possibile verso l’alto. Attenzione alla schiena: non deve mai inarcasi ma rimanere sempre ben dritta!

Jumping Jacks – Sono dei salti durante i quali le gambe e le braccia si allargano verso l’esterno contemporaneamente. Le braccia eseguono il movimento che dalla testa va fino alle coscie, mentre le gambe si aprono e si chiudono. Si tratta di un esercizio completo poiché coinvolge tutti i muscoli del nostro corpo. Per questo il consiglio è quello di iniziare ad una velocità moderata e con un numero di ripetizioni basso, aumentando poi con il tempo.

Step up – Un esercizio molto semplice, il cui svolgimento prevede di salire e scendere un semplice gradino mantenendo un ritmo costante ed una velocità calzante. Non serve possedere uno step, basterà davvero un gradino che hai in casa, uno sgabello o delle semplici scatole.

Mountain Climber – Conosciuto anche come “scalatore” è un esercizio che prevede sempre l’utilizzo di ogni muscolo del nostro corpo. Mettiti in posizione di plank e porta le tue ginocchia, in maniera alternata, al petto. Ripeti l’esercizio senza mai fermarti. Anche in questo caso, inizia con poche ripetizioni per poi aumentare negli allenamenti futuri. E’ un esercizio intenso e per essere eseguito alla perfezione devi sentire addominali e glutei contratti.

Squat – E’ di sicuro uno degli esercizi più diffusi per dimagrire e tonificare gambe e glutei. Molto efficace, può essere eseguito o a corpo libero o con un peso che aumenti l’intensità. Devi accovacciarti piegando le ginocchia come se ti stessi sedendo. Attenzione alle ginocchia, non devono mai superare la punta del piede. Ricorda inoltre che tutto il peso del tuo corpo deve essere sui talloni e non sulle punte. Mantieni per tutto lo svolgimento la schiena dritta ed il sedere all’infuori.

Gli esercizi che cambiano il tuo corpo

L’allenamento cardio è uno dei più completi perché ti permette di perdere peso e rassodare contemporaneamente il tuo corpo. Ricordati però di non esagerare con le sequenze e se non ti senti sicura nell’esecuzione degli esercizi, guarda qualche video tutorial. Procedi con movimenti bilanciati e senza fretta.

L’ideale sarebbe quello di allenarsi almeno 3 volte a settimana ma ogni situazione è soggettiva perciò: ascolta il tuo corpo. Se è affaticato, concedigli riposo, procederai con un allenamento più efficace il giorno successivo.

Crea un tuo spazio dove poterti allenare in tranquillità, lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Questo ti donerà una costanza ed una precisione nello svolgimento degli esercizi.

Ed ora cosa aspetti, scegli una playlist di musica che preferisci per darti la carica ed inizia il tuo allenamento cardio. I risultati saranno evidenti in poco tempo ed allenarsi a casa non sarà poi così negativo!

