Nuovo richiamo sul sito del Ministero della Salute: ritirati cinque prodotti per la presenza di ossido di etilene nell’ingrediente semi di sesamo bio

Nelle ultime settimane sono diversi i richiami alimentari da parte del Ministero della Salute. Ultimo in ordine di tempo quello che riguarda diversi lotti si semi per la presenza di ossido di etilene nell’ingrediente semi di sesamo bio, in quantità superiore ai limiti di legge.

Sono cinque i prodotti richiamati e venduti nelle catene di supermercati Pam Panorma e Carrefour.

Vediamo insieme i prodotti ritirati

Mix girasole, sesamo e zucca bio venduto in confezioni da 35 g e con numero di lotto 20B2017. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

venduto in confezioni da 35 g e con numero di lotto 20B2017. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re) Mix semi per pane bio , venduto in confezioni da 250 g e con numero di lotto 20B1849. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

, venduto in confezioni da 250 g e con numero di lotto 20B1849. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re) Mix di semi bio , venduto in confezioni da 250 g e con numero di lotto 20B1168, 20B1259, 20B1624, 20B1744, 20B1934, 20B2008. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

, venduto in confezioni da 250 g e con numero di lotto 20B1168, 20B1259, 20B1624, 20B1744, 20B1934, 20B2008. Nome produttore Cerretto Srl – Amanti del Biologico, Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re) Mix di semi per l’insalata , marcho di identificazione dello stabilimento è Cerretto Srl – Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re), mentre la ragione sociale dell’OSA è Pam Panorama Spa. Venduto in confezioni da 150 g e con numero di lotto 20B1454.

, marcho di identificazione dello stabilimento è Cerretto Srl – Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re), mentre la ragione sociale dell’OSA è Pam Panorama Spa. Venduto in confezioni da 150 g e con numero di lotto 20B1454. Miscela di semi biologici, marchio di identificazione dello stabilimento Cerretto Srl mentre la ragione sociale dell’OSA è GS Spa – Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re), marchio del prodotto Carrefour Bio. È veduto in confezioni da 250 g e con numero di lotto 20B1206, 20B1511 e 20B1655.

Il Ministero consiglia caldamente di prestare attenzione ai suddetti prodotti e invita ciascun consumatore di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

