Amazon, Black Weekend per il 2020: offerte imperdibili a prezzi stracciati

Quest’anno, Amazon ha deciso di fare un regalo ai propri clienti: il Black Friday, previsto per il 27 Novembre, sarà prolungato di due giorni, trasformandosi in “Black Weekend”. Scopri tutte le offerte disponibili

Il 2020 è stato un anno alquanto difficile, ma Amazon ha deciso di permettere ai propri clienti di concluderlo in bellezza. Il Black Friday, previsto per il 27 Novembre, si prolungherà anche nei giorni del 28 e 29 Novembre, originando così il Black Weekend.

Fino al 19 Novembre, inoltre, sarà possibile acquistare nella sezione “Black Friday in anticipo“, dove gli acquirenti avranno la possibilità di usufruire di sconti convenienti ed offerte lampo. In piena emergenza epidemiologica, molti italiani reputano l’e-commerce una scelta più comoda e più sicura.

Amazon: tutte le offerte del Black Weekend

L’usanza americana del Black Friday, ormai da un po’ di tempo, è divenuta costume anche in Italia. Infatti, proprio a ridosso del Thanksgiving americano – il Giorno del Ringraziamento -, i consumatori attendono il famoso “venerdì” in cui è possibile fare spese a prezzi stracciati. In vista del Natale, moltissime persone si danno agli “acquisti anticipati” ed approfittano degli sconti previsti per questa data.

La pandemia, quest’anno, ha ridotto moltissimo l’afflusso ai centri commerciali e ai negozi da parte dei consumatori, il quale, tuttavia, è stato sostituito dalle vendite online. In particolare, il sito maggiormente cliccato dalle persone che prediligono l’e-commerce è proprio Amazon. Dopo aver rilanciato l’usanza del Black Friday, il colosso di Bezos ha deciso di stupire i propri clienti.

Il Black Friday, previsto per venerdì 27 Novembre, sarà infatti prolungato fino al 28 e al 29 Novembre, dando così origine al Black Weekend. Sul sito di Amazon, i consumatori possono già accedere a sconti imperdibili ed offerte convenienti, che permetteranno loro di anticipare i regali di Natale, e di fare acquisti in totale sicurezza.

Inoltre, scade proprio il 19 Novembre il “Black Friday in anticipo“: la sezione dedicata, infatti, consente di poter disporre di sconti ed offerte su prodotti di qualsiasi tipo.

Basta solamente aprire il portale, e cliccare nel settore di interesse.

