Amici 20, sorpresa in diretta: Maria De Filippi annuncia ospiti d’eccezione

Amici, il talent show festeggia i suoi 20 anni. Maria De Filippi sorprende il suo pubblico con degli ospiti eccezionali.

Al via la ventesima stagione di Amici di Maria de Filippi. Quest’anno il programma prevede l’assegnazione di 16 banchi, di cui 15 già a partire dalla prima puntata. Ai sei giudici (Alessandra Celentano, Lorella Cuccacini e Veronica Peparini per la categoria ballo, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ed Arisa per il canto) viene data la possibilità di assegnare personalmente un numero ristretto di banchi e quindi di occuparsi “in prima persona” dei nuovi alunni.

Prima che la puntata avesse inizio, Maria De Filippi ha stupito il suo pubblico con un’incredibile sorpresa. Per festeggiare i 20 anni del talent, la conduttrice ha chiamato a raccolta alcuni dei suoi concorrenti più celebri. Vediamoli tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tale e Quale, concorrente si sente male durante la puntata

Amici di Maria De Filippi, tornano gli ex alunni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Coperti da un telone poi rimosso, sono apparsi uno dopo l’altro i più celebri concorrenti delle ultime 20 stagioni di Amici. In ordine sparso: Annalisa, Alessandra Amoroso, Irama, Elodie, Giordana, Stash, Diana del Bufalo, Umberto, Riki, Gaia, Gabriele, Elena D’Amario, Alessio Gaudino, Andreas, Sebastian e Giulia Pauselli. I 16 ex alunni hanno occupato i consueti banchi bianchi, nell’attesa di cederli ai futuri concorrenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Dopo l’assegnazione di ogni banco, all’ex concorrente che ha dovuto lasciarlo è stato mostrato un filmato del suo percorso ad Amici ed ai cantanti è stato chiesto si esibirsi con un loro brano celebre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pierpaolo si sente male e vuole abbandonare la casa dopo la lite furibonda con Andrea Zelletta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter