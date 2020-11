Anna Tatangelo, foto con un amico: top strettissimo e che curve – FOTO

Anna Tatangelo ha condiviso una foto nelle stories di Instagram assurda: la cantante indossa un top strettissimo che esalta le sue curve.

Anna Tatangelo è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Sora vinse la categoria ‘Giovani’ del Festival di Sanremo 2002 con la canzone ‘Doppiamente fragili’. Dopo una lunga storia con Gigi D’Alessio, la classe 1987 è tornata single qualche mese fa. Il suo cambiamento è stato incredibile: Anna ha modificato il suo look a partire dai capelli e ha anche deciso di fiondarsi in altri generi musicali, duettando con il rapper Geolier nel brano ‘Guapo’. La Tatangelo è attivissima sui social network e ama postare stories e fotografie da urlo in cui mette in mostra la sua bellezza e le sue curve mostruose. In una delle sue stories odierne, la 33enne ha fatto impazzire tutti.

Anna Tatangelo, top strettissimo e che curve!!

Anna ha condiviso una splendida foto in una delle sue stories Instagram di oggi in cui ha fatto gli auguri al collega Emis Killa. La nativa di Sora, nell’immagine, abbraccia il suo collega. La cantante indossa un top strettissimo che mette in risalto il suo seno da capogiro. Il suo addome stupefacente, inoltre, non passa inosservato. I fan possono ammirare la loro amatissima cantante seguendo il programma ‘All Together Now’: la 33enne è una dei giudici.

La Tatangelo, nel corso dell’estate, ha condiviso scatti semplicemente mostruosi mandando spesso i fan in estasi. La classe 1987, in costume, ha spesso bloccato Instagram. Le sue curve e il suo fisico allenato conquistano spesso la scena.

