Annalisa, ritorno alle origini: “Quel soprannome ancora mi emoziona” – FOTO

Annalisa torna a sorpresa sul palco che l’ha lanciata. Tanta emozione ed un ringraziamento speciale a Maria De Filippi.

Annalisa è finalmente tornata sul palco di Amici di Maria De Filippi. A 35 anni e con 10 anni di carriera alle spalle, la cantante originaria di Savona ha ripercorso insieme ai futuri concorrenti i suoi giorni nella scuola. L’esibizione di Una zebra a pois che le valse l’ammissione, le insicurezze e l’incapacità di aprirsi, oltre a quel secondo posto che tuttavia le spalancò le porte del successo.

Un ricordo commovente, quello di Annalisa, che ancora oggi ringrazia Maria De Filippi per il ruolo che ha avuto nella sua vita… e per quel soprannome che non ha mai smesso di farla emozionare. Vai alla pagina successiva per vedere il suo post!

Annalisa, un tuffo nel passato: “Grazie Maria”