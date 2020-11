Fa sognare i suoi tanti followers, Arisa. Dalla genovese originaria della Basilicata ecco degli scatti profondi, per contenuto e significato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Da Arisa tutto ci saremmo aspettato, tranne che si mettesse a regalare degli scatti conturbanti ai suoi ammiratori. Invece è proprio quello che la 38enne ligure con origini del Mezzogiorno sta facendo su Instagram, da un pò di tempo a questa parte.

Oltre ad un look tutto nuovo, che le dona davvero molto, l’artista si scopre nel vero senso della parola, facendosi vedere in pose nuove. Quando a letto, quando in altre apparizioni, lei riesce a dare dei fremiti potenti alla sua fanbase. Che la coccola anche più che in passato. La sua bellezza innata e naturale, genuina e semplice, risulta essere estremamente potente e non le si resiste. Vale la pena ammirare gli altri post di Rosalba Pippa (questo il suo vero nome, n.d.r.) nella prossima pagina.