Barbara D’Urso se la prende con la regia di Pomeriggio 5, in onda contenuti forti

La D’Urso se la prende con la regia di Pomeriggio 5 per aver mandato in onda un contenuto su di lei poco elegante

A Pomeriggio 5 mentre si parlava del Grande Fratello Vip, in particolare del rapporto fra Dayane Mello e Adua Del Vesco, doveva andare in onda un video inerente ma la regia ha fatto confusione ed è andato in onda altro. La D’Urso si è subito stupita ed ironizzando ha detto alla regia: “E andato in onda un film porno?”. Nel video appariva la D’Urso con una ripresa vertiginosa delle sue gambe accavallate. La conduttrice ha però ironizzato sull’accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>GFVIP, Selvaggia: “Enock ha tradito la sua fidanzata con me!”

Barbara D’Urso è una comica, una gag dietro l’altra

La D’Urso, durante una puntata del suo programma Pomeriggio 5, ha scherzato su una ripresa delle sue gambe fatta dalla regia e mandata in onda per sbaglio. Dopo il divertente episodio, è stata partecipe di un’altra divertente gag. Era in collegamento da casa Francesco Fredella, e la D’Urso ha fatto notare che dietro di lui c’era un muro talmente bianco. La D’Urso scherzando gli ha detto di spostarsi che sembrava fosse stato schedato per un arresto. Indubbiamente Barbara è una gran comica, le piace scherzare e intrattenere il suo pubblico con divertenti gag.

Durante il suo programma accade di tutto e i personaggi coinvolti a volte sono fuori controllo. Per esempio in una puntata in cui Barbara ha intervistato un prete, Don Mario famoso per aver fatto affermazioni forti e gravi come definire gli omosessuali malati con disturbi psichici. A un certo punta una signora sconosciuta si è scatenata urlando contro la categoria dei preti che a suoi dire non sono professionali alcuni, Barbara scioccata da quanto ascoltate decide di consentirle di esprimere il suo pensiero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessandra Gilioli, vestito bianco e capelli rosso fuoco: bomba di sensualità – FOTO

A quel punto la donna rivela che alcuni preti si rifiutano di confessare donne separate o divorziate, emarginandole dalla chiesa. Barbara ha ascoltato attentamente la signora, e si è unita alla sua causa ritenendo anche lei ingiusta questa presa di posizione. Come si evince succede qualsiasi cosa nello studio della D’Urso e questo lo rende interessante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.