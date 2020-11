Barbara Pedrotti, “sopra il tetto come i gatti”, look sorprendente – FOTO

Lo scatto “ad alta quota” e l’audace sorriso della giornalista Barbara Pedrotti sbalordisce i suoi followers. Cosa avrà scoperto?

La giornalista sportiva, Barbara Pedrotti, ha reso pubblico il suo nuovo e disarmante post su Instagram. Barbara si affaccia sul tetto di un palazzo con gli occhi semichiusi ed il sorriso spalancato volto ad abbagliare la città. Sfida i suoi followers a riconoscere la canzone da cui, la bella giornalista, ha probabilmente tratto ispirazione per lo scatto “ad alta quota”. La canzone parzialmente trascritta nella descrizione è infatti un brano davvero impossibile da non ricordare e canticchiare al tempo stesso. Si tratta della celebre Tintarella di Luna pubblicata nel 1958 ed interpretata dalla inimitabile Mina.

Barbara e la sua scoperta

Oltre all’apprezzatissimo omaggio alla cantante italiana, Barbara ha voluto rivelare il motivo della sua gioia irrefrenabile. Oltre al bellissimo outfit da mostare quest’oggi sui social network, con il cappotto colore della neve e gli stivaloni firmati mouboots, c’è qualcos’altro. Il sorriso a trentadue denti della giornalista, quanto la decisione di pubblicare il post, sono entrambi in realtà dovuti alla sua recente scoperta. Ha finalmente capito come accedere al tetto del suo palazzo! Incredibile! Non capita davvero tutti i giorni, in effetti.

Barbara, però, vuole ironizzare ancora un po’ sulla faccenda. Alludendo con simpatia e curiosità alle sue prossime avventure. Scrive così: “A forza di andare in avanscoperta per sgranchire le gambe finirò per scovare pure qualche passaggio segreto“.

