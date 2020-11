Flora Canto, compagna di Brignano, fa un gesto di stizza verso Paolo Bonolis, che a detta della donna avrebbe fatto una battuta sconveniente.

A causa dell’emergenza del Coronavirus sono state poche le persone ammesse al funerale dell’amatissimo Gigi Proietti, che ci ha lasciati all’età di 80 anni. In molti hanno comunque assistito all’evento in diretta televisiva.

Tra i pochi che hanno avuto l’onore di parteciparvi c’era anche Paolo Bonolis, Enrico Brignano e la compagna Flora Canto.

Proietti era per Brignano un maestro, e tanto era sentita la sua ammirazioni nei suoi confronti, che Brignano si è sfogato sui social: “Sento un gran dolore dentro, ma so che è stato un privilegio starti vicino e devo farmelo bastare come consolazione”

E ancora: “Maestro mio, è arrivato il momento dei saluti…Se fossi bravo come te, avrei composto un sonetto una poesia. Per dire quello che sei stato veramente

E quello che sei adesso per tutta questa gente”

BRIGNANO E GIGI PROIETTI IN PASSATO

Paolo Bonolis avrebbe visto lo sconforto di Brignano e si sarebbe avvicinato a lui per consolarlo, e in quel momento la Canto avrebbe fatto un gesto di stizza nei suoi confronti.

Proprio sull’interazione dei tre si sarebbero scatenati i gossip. In molti si sono interrogati sul significato del gesto e lo hanno erroneamente attribuito all’eventuale violazione delle norme di sicurezza per il coronavirus.

La compagna di Brignano ha tuttavia voluto pubblicamente smentire le dicerie e precisare quanto accaduto: “Credevo di non dover specificare questa cosa inutile ma mi hanno scritto in molti, addirittura degli amici, per cui vuol dire che questa notizia gira”.

Il gesto sarebbe stato provocato da una battuta di Bonolis: “Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti”, alla quale la Canto avrebbe risposto: “A Pa’, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire manco per scherzo che mi sento male.”

Flora Canto ha comunque sottolineato la sua indignazione: “Pensate prima di scrivere cavolate, […] Ma secondo voi io potrei mai allontanare il nostro grande amico Bonolis per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate sulla faccia della terra perché siamo tutti i giorni sui set di programmi televisivi?”

