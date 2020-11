Carolina Casiraghi in intimo sul letto, fan in delirio – FOTO

Carolina Casiraghi ha condiviso uno scatto in intimo: l’imprenditrice continua a far impazzire i suoi follower.

Carolina Casiraghi è sempre più esplosiva sui social. La nota influencer ama postare foto provocanti e bollenti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo. La milanese tende a stuzzicare la fantasia dei suoi fan, che sono molto attivi e commentano con enfasi ogni suo singolo contenuto. Il suo account Instagram vanta ben 283mila follower ed è classificata alla posizione numero 964 sul blog influencer Italia. Carolina, poco fa, ha paralizzato il mondo del web con una foto in intimo da cardiopalma.

Carolina Casiraghi in intimo sul letto: bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina è una donna bellissima e avvenente. La nota influencer, in uno dei suoi ultimi scatti che ha postato su Instagram, è distesa sul letto ed indossa l’intimo in modo davvero piccante. La milanese sfodera un fantastico sorriso e ha scritto nella didascalia di sentirsi felice. Il post ha già superato la soglia dei 1.500 cuoricini. “Sei bellissima”, “Mi fai impazzire”, “Bella e fantastica”, “Bella e sexy”, si legge tra i commenti. L’imprenditrice sa come sfruttare la vetrina dei social e continua a crescere di conseguenza anche la sua popolarità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La Casiraghi, qualche giorno fa, mise un rete una fotografia mostruosa piazzando le sue gambe il suo fondoschiena in primissimo piano.

