Carolina Marconi fa impazzire i suoi follower con un paio di scatti stratosferici: la ragazza indossa una maglia con décolleté in bella mostra.

Carolina Marconi è un’attrice e showgirl capace di far girare la testa a tutti con scatti fenomenali e a limite del proibito. La nativa di Caracas raggiunse la popolarità partecipando alla quarta edizione del ‘Grande Fratello’. Nella sua carriera, la classe 1978 ha preso parte anche a ‘Un posto al sole’, alla miniserie ‘Baciati dal sole’ e alla pellicola comica ‘Matrimonio al Sud’. La Marconi, poco fa, ha condiviso un paio di fotografie davvero belle. La 42enne ha messo il suo décolleté da urlo in primo piano, facendo impazzire i suoi numerosi follower.

Carolina Marconi, scollatura profonda: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina, poco fa, ha postato su Instagram due fotografie meravigliose. L’ex gieffina indossa una magliettina molto colorata e bella. In uno dei due scatti, la scollatura profonda mette in risalto il suo magnifico décolleté. La bellezza stordente del suo viso non passa ovviamente inosservata e manda in estasi i fan. Il post ha già collezionato 3mila cuoricini. “Ma quanto ti dona questo colore”, “Sempre più bella”, “Stupenda come sempre”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

La 42enne, nel corso dell’estate, ha bloccato spesso il mondo del web con fotografie spettacolari in costume. Le sue forme da brividi, infatti, rasentano la perfezione.

