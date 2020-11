Cecilia Rodriguez nuda, a letto senza nulla addosso. Uno spettacolo assurdo – FOTO

La splendida Cecilia Rodriguez incanta tutti con l’ultimo post di Instagram: gambe nude e fondoschiena in vista per la modella. Uno spettacolo vietato ai minori!

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Cecilia Rodriguez ha mostrato ai suoi followers come trascorre le giornate di quarantena all’interno delle mura di casa. E non si tratta di uno scatto qualunque. Nell’immagine, infatti, la sorella minore di Belen è distesa fra le lenzuola, ed appare nuda. La gamba scoperta ed il fondoschiena in vista hanno immediatamente acceso la fantasia dei fan, che si sono precipitati a commentare.

“Che gambe!“, “Bella foto e bell’effetto” – le scrivono gli utenti.

