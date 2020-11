Chiara Biasi e lo scatto in black&white con top: la temperatura lievita – FOTO

La web influencer Chiara Biasi sorprende tutti con uno scatto “black&white” ricco di sensualità su Instagram

E’ tornata a splendere all’alba di un dipinto in “black&white”. La versione estiva su Instagram di Chiara Biasi ha sorpreso davvero tutti, rendendo “dolce” il risveglio del nuovo weekend. Parliamo di una delle web influencer più cliccate e amate in ambito social ed è per questo che neanche stavolta è mancato l’appuntamento con il “like”.

Grazie ad un fisico eccelso, quasi da “statua” in silhouette è diventata una testimonial rapace di brand e franchising della moda. Siamo nel suo campo, dove spicca inevitabilmente la presenza di una fitta rete di tatuaggi, lungo il corpo. Chiara ne possiede ben 30, tra mezze lune, stelle e segni d'”infinito”, sulle braccia. Il motto “Ad Maiora” della Biasi si trasforma in “carpe diem”, per la gioia di tutti coloro che hanno imparato ad ammirarla in tutto il suo “letale” fascino.

La blogger è stata persino battezzata dalla Ferragni nel campo che più le si addice, anche come forma di riscatto di una malattia che ha contribuito a darle una carica in più, nelle esperienze di vita future

Chiara Biasi bellezza mai in “letargo”: outfit incandescente

Conosciuta come una delle web blogger più raffinate del mondo social, Chiara Biasi ha superato sè stessa con uno scatto davvero propositivo su Instagram. Si tratta dell’ennesimo “bacio” ad una inimitabile sensualità, mai volgare e quasi sempre “delicata”.

Dietro alla compostezza caratteriale di Chiara si nasconde comunque la volontà di rinnovarsi attraverso il fitness e le pratiche di yoga. Ed è proprio grazie a questa caratteristica che la “futura” Ferragni riesce a comparare perfettamente il sapere con il fascino dell’apparire.

Da testimonial dei brand più famosi a livelo internazionale a garante di una bellezza “fuori confine”. Così si è scisso il percorso evolutivo di Chiara Biasi, che i circa 2,6 milioni di fans possono ammirare in tutto il suo splendore e da qualsiasi prospettiva.

Come l’ultima in formato “black & white”, stile vintage, che propone la Regina del lifestyle con indosso un top “rovente” e accenni di curve rotonde in vista. E voi invece cosa ne pensate della posa in sitle anni ’70 di Chiara. Vi sembra una bellezza invariata?

