Chiara Carcano in bianco e nero che bellezza naturale-FOTO

L’influencer Chiara Carcano condivide su Instagram una foto in bianco e nero, appare semplice e bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

La Carcano condivide una foto in bianco e nero ed è stupenda, una ragazza acqua e sapone semplice. L’influencer vanta 441mila follower su Instagram, è molto apprezzata dal popolo del web per la sua ironia e simpatia, ma anche per il suo gusto nel vestire. Ha anche ideato un podcast che parla di problemi di donne molto comuni, ed è stato molto apprezzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Clarissa Moretta, dècollète da capogiro e curve in profondità: da brivido – FOTO

Chiara Carcano Vita privata e Carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

L’influencer Chiara Carcano, classe 1991 laureata in Economia Aziendale e in Marketing e Management all’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. La 29enne inizia una carriera in televisione con ruoli marginali, prima come stagista per il Grand Hotel Chiambretti, poi partecipa a Donnavventura su Rete 4 diventando anche capoprogetto della trasmissione. Conduce poi Unlimited Summer su Italia 1 nel 2017. E nel 2018 diventa la postina di C’é posta per te di Maria De Filippi, e conduce anche estatepiùvicini su Italia 1.

Nel 2019 conduce su Radio 105, Cos’ fan tutte a 105, e la sua ultima conduzione risale a quest’anno con il programma Chef save the food affiancata da Marco Ferri. La Carcano ha sempre sognato una carriera televisiva e piano piano si sta facendo spazio dentro a questa realtà. Anche sui social intrattiene spesso i suoi follower con simpatiche gag e video divertenti, è molto espressiva e spigliata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fabrizio Corona, la rivelazione: “Ho amato solo due donne”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Insomma ha tutte le carte in regola per realizzarsi nella televisione. Nei suoi contenuti in evidenza si nota che la Carcano fa molta attività fisica in palestra, infatti il suo fisico è in forma e allenato. Al momento non è fidanzata, si concentra sulla sua carriera e poi si vedrà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.