Chiara Nasti in macchina con un top da urlo, che spettacolo-FOTO

La bella influencer Chiara Nasti in macchina con un top cortissimo e scollato è stupenda. Nelle stories fa una dichiarazione proprio sui maglioni troppo coperti, “i maglioni a collo alto mi danno un fastidio terribile, io odio le cose troppo coperte”. Addirittura sostiene che le mettono ansia troppo coperti i maglioni. Insomma si sa che la Nasti preferisce un vestiario più scoperto, che metta in mostra il suo bel fisico.

Chiara Nasti fa tamponi quasi tutti i giorni per la sua ipocondria

L’influencer condivide nelle stories l’esecuzione di un tampone rapido effettuato probabilmente in casa sua dal medico di famiglia, la Nasti motiva la sua scelta dicendo che lo fa per precauzione e non perché ha dubbi sulla sua positività al covid-19. L’influencer ironizza poi sul fatto che lo fa quasi ogni giorno a causa della sua ipocondria, poi condivide il risultato istantaneo del tampone che ha dato esito negativo e ovviamente ne è felice.

La Nasti poi nelle stories mostra un ragazzo misterioso e scrive “Prima o poi: fidanzati, ci sto lavorando”, poi fanno un giro in moto e lei rincara la dose: Niente siamo fatti per stare insieme, due anime super free”. Continuano con una cena in cui si imboccano a vicenda e scherzano, sembrano molto complici e in sintonia. La Nasti fa perdere la testa anche a un suo fan che in suo onore si è tatuato il viso dell’influencer sul braccio, e lei ha condiviso la foto nelle sue stories.

Qualche giorno prima lo stesso ragazzo aveva anticipato che si sarebbe tatuato il suo viso, e lei ironizzando gli aveva risposto che se lo avesse fatto lei sarebbe andata a cena con lui. Pertanto ora dovrà mantenere la promessa.

