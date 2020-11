Cosa succede se dormi con l’aglio sotto il cuscino?

Sembra non si tratti solo di un consiglio della nonna. Tenere dell’aglio sotto il cuscino aiuta a conciliare il sonno e a rilassare i muscoli

Sempre più spesso si sente parlare di usi e rituali alternativi da fare con il cibo. L’ultimo in ordine di tempo vede protagonista l’aglio che pare abbia proprietà benefiche per chi vuole utilizzarlo come conciliatore del sonno da mettere sotto il cuscino. Attenzione, nessun allarmismo. Non vogliamo che lo utilizziate come ammazza vampiri – o mariti/mogli – ma la scienza ci viene incontro con studi sui suoi reali benefici durante la notte.

L’aglio è considerato come super alimento grazie alle numerose proprietà antibatteriche, per combattere disturbi respiratori e metabolici. Dato che contiene antiossidanti e sostanze antinfiammatorie, è un ottimo alleato della salute cardiovascolare, per la linea infine contiene poche calorie, circa 130 kcal in 100 g di prodotto. In commercio possiamo trovare l’aglio anche in compresse o tintura madre.

Addirittura nell’antica Grecia, gli atleti olimpici avrebbero masticato aglio prima di partecipare ai giochi per migliorare la performance sportiva. È una buona fonte di diversi minerali come potassio, calcio, fosforo e selenio e vitamine, in particolare la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B.

Quali sono i benefici di dormire con lo spicchio d’aglio

Una delle principali controindicazioni dell’aglio è sicuramente quella dell’alitosi e sicuramente tenerne alcuni spicchi sotto il cuscino non aiuterà a chi vuole avere una sana relazione di coppia, ma nel momento in cui si dorme soli è un ottimo alleato per alleviare moltissime problematiche psicofisiche.

Non solo un antico rimedio della nonna ma un sistema avvalorato grazie alla presenza di solfati nell’aglio che diffondendosi nell’aria hanno un piacevole effetto rilassante. I solfati sono una classe di composti solforati tipici della famiglia di aglio e cipolla.

Sarebbe sempre meglio accompagnare la cosa con l’assunzione di uno spicchio di aglio crudo al giorno oppure di una tisana a base di acqua calda o latte (1 spicchio d’aglio, il succo di ½ lime o limone, 1 cucchiaino di miele biologico grezzo) ma in alternativa si può sempre provare con la tecnica di metterlo sotto il cuscino.

Ecco perché fa bene dormire con uno spicchio d’aglio sotto il cuscino

La maggior parte degli effetti che l’aglio dono alla salute si deve ai composti dello zolfo, che si forma quando viene schiacciato o masticato. Questo composto è noto come “allicina” ed è un enzima responsabile dell’odore acre e pungente caratteristico dell’aglio e della cipolla.

Rilassa i muscoli per la presenza di zinco

Aiuta a mantenere il buonumore perché facilita l’addormentamento

Previene l’influenza e il raffreddore: si tratta infatti di un antistaminico naturale in grado di migliorare le funzioni respiratorie decongestionando il naso

Mantiene sotto controllo la pressione sanguigna prevenendo coaguli di sangue

Accelera la cicatrizzazione e la guarigione delle ferite

Elimina le macchie della pelle e la micropigmentazione

Rafforza il sistema immunitario

Migliora le funzioni del fegato: rimuove le tossine e purifica il fegato e migliora le funzioni epatiche grazie alla presenza delle vitamine A, B e C

Come sempre consigliamo di affidarsi ad un nutrizionista per qualsiasi inserimento di prodotti nella propria dieta o per avere maggiori delucidazioni in merito all’argomento trattato.

