Diletta Leotta è la donna della Serie A e il suo lavoro la rende ogni giorno migliore, il pubblico la segue ovunque e non riesce a staccarsi dalle due foto

Il suo sorriso ormai è un must, impossibile non riconoscerlo, Diletta Leotta ne ha fatta di strada per arrivare fin qui, ma grazie alla passione e l’impegno è riuscita a crearsi un lavoro straordinario. Alla radio, in campo, a casa i suoi fan la seguono ovunque e su Instagram i followers crescono a vista d’occhio, sono 7 milioni per l’esattezza. Un record per il web.

Diletta Leotta: le sue foto fanno il boom

La maggior parte del pubblico maschile attende la Domenica per ammirare la donna della Serie A, la sua bellezza è stravolgente e il suo sorriso è unico. Con quella lunga chioma bionda sembra un angelo, per non parlare delle sue forme…difficile resistere! Non solo gli uomini, ma anche molte donne la adorano per la sua bellezza e per il suo talento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Chi ama crede nell’impossibile” scrive sul suo ultimo post di Instagram, e con quello sguardo tra le nuvole a cosa allude? Sarà alle porte un nuovo amore per la giornalista?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Per il momento la Leotta dichiara di essere single, ha anche festeggiato la giornata dei single. Gli ammiratori non le mancano, chi sarà la futura fiamma della bellissima giornalista?

