Dormire con un limone tagliato sul comodino, i benefici

Ogni sera bisognerebbe andare a dormire con un limone tagliato a fette sul comodino. Ecco tutti i benefici che potrebbe apportare.

Il limone è già noto grazie ai suoi svariati usi di cui si può usufruire sia in cucina che in casa. Sappiamo già che è un ottimo rimedio naturale per la nostra salute in moltissime circostanze. Il suo profumo rinfresca l’ambiente con un odore gradito dalla maggior parte delle persone.

Limone a fette sul comodino, ecco perchè

Tanto per cominciare, il limone sembra essere un ottimo profumatore per ambiente che oltre ad emanare una piacevole fragranza di freschezza, è anche un fantastico depurante. I principi aromatici che ne fanno parte, infatti, hanno un grande potere antisettico.

Respirare un’aria migliore nella stanza in cui si dorme, aumenterebbe la qualità del sonno e così facendo, avrebbe anche un impatto positivo sulle difese immunitarie del nostro organismo. Inoltre, se si soffre di asma o qualche altro tipo di problemi respiratori, il limone sul comodino può aiutare a migliorare la respirazione durante la notte.

Al risveglio spesso, quando l’aria nella stanza non è delle migliori, ci si sveglia con la gola secca. Dormire con delle fette di limone sul comodino sembra che i benefici dell’aria “limonizzata” siano tali che al risveglio si ha la gola fresca e che si sia anche più concentrati del solito.

Inoltre sembrerebbe che l’aroma del limone sia ottimo per liberarsi da ansia e depressione agendo in maniera molto efficace sul nostro umore. Se l’uso del limone accanto a noi mentre dormiamo diventa un’abitudine, al risveglio saremo più rilassati e sereni. Ovviamente tutti questi benefici si possono ottenere allo stesso modo utilizzando l’olio essenziale di limone. Ma d’altronde chi non ha dei limoni in casa?

