Elisa De Panicis e il suo nuovo amore vissuto in Messico-FOTO

Elisa De Panicis a Tulum tra il mare paradisiaco e un nuovo amore, sta vivendo al settimo cielo, scattano baci bollenti

La De Panicis si trova a Tulum in Messico per partecipare a un reality show francese che si chiama Les Anges-Asian Dream in onda sulla rete NRJ 12 della tv francese. Il programma prevede la convivenza di concorrenti di altri show, tutti insieme in una casa magnifica in un Paese scelto apposta.

Una sorta di Grande Fratello straniero e non ambientato in uno studio ma all’esterno anche. Per partecipare è doveroso conoscere la lingua francese e a quanto pare la nostra Elisa De Panicis, parla un corretto francese. Qualche anno fa un’altro volto noto italiano aveva partecipato, Nicolò Ferrari ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne.

Elisa De Panicis partecipa ad un reality francese a Tulum e trova l’amore

La bellissima De Panicis è dunque partita all’avventura per il Messico, ed è una concorrente di Les Anges. Sul suo profilo Instagram si vedono video e foto della location che è un’incanto. Lunghe distese di sabbia, un mare cristallino e infinito e poi tanti ragazzi ed in particolare uno che pare aver suscitato molto interesse nell’influencer.

Il nome del giovane che ha rubato il cuore della De Panicis è Giancarlo Zucca, i due condividono molte foto insieme in cui si scambiano baci appassionanti. Sull’isola tutto sembra magico e meraviglioso, la De Panicis mostra le sue attività quotidiane, fa kickbox, va al mare ovviamente, fa yoga e va in giro per l’isola a visitare le strade.

Sembra una permanenza idilliaca quella della De Panicis, altro che lavoro questa è una vacanza. Mentre a Milano si respira un’aria tragica e deprimente a causa della pandemia che nuovamente sta bloccando la vita quotidiana dei cittadini, la De Panicis scappa e vola in Messico a godersi un mare da sogno. Beata lei!

