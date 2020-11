Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tornano in pista e ballano stasera-VIDEO

Isoardi e Todaro insieme in un video annunciano il loro ritorno in pista a Ballando con le Stelle dopo l’infortunio della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi torna a ballare dopo l’infortunio alla caviglia, lo annunciano lei e Todaro in un video su Instagram. Incitano anche i loro follower a votarli per il ripescaggio e ironizzano sul fatto che devono guardare la puntata anche perché al ristorante non ci possono andare. Mentre attendeva di poter tornare a ballare, la Isoardi si è data alla cucina con una bella calamarata, ma ora è pronta a tornare in pista con il suo Todaro.

Elisa Isoardi dopo lo stop da Ballando con le stelle, torna in forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Alla Isoardi era mancato moltissimo ballare con Todaro a Ballando con le stelle, lo aveva detto in una diretta qualche giorno fa con Todaro in collegamento. Ha spiegato che per via del tendine non ha potuto partecipare alla puntata precedente di Ballando con le stelle. Ha raccontato poi di aver trascorso una domenica al mare con un sole fantastico, in attesa di poter tornare a ballare.

In collegamento con Raimondo c’era anche la figlia piccola Jasmine, avuta dal matrimonio con l’ormai ex moglie Francesca Tocca. La bambina simpaticissima ha mostrato il suo vestitino nuovo. La Isoardi ha replicato nuovamente invitando i due ad andare al mare con lei. Tra i due colleghi è nata una bellissima sintonia che in questi mesi è stata definita come qualcosa di più, però non è mai stato ufficializzato nulla dai due diretti interessati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Sono stati stuzzicati diverse volte durante le riprese del programma e fuori dallo studio. Staremo a vedere come si concluderà questa conoscenza fra loro, per il momento ballano insieme.

