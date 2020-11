Emma Marrone si sfoga: “Non predico di stare a casa e poi vado all’aperitivo”

Protagonista della copertina del giornale Io Donna, Emma Marrone si è raccontata in un’intervista nella quale ha parlato anche dei messaggi che vuole trasmettere sui social

Una donna forte che non ha mai paura di esporsi e dire la propria opinione e che proprio per questo attira inevitabilmente delle critiche. Ma ha imparato a gestirle Emma Marrone, soprattutto sui social. Durante un’intervista a Io Donna la cantante ha parlato proprio di quello che pensa riguardo questo mondo e come, a 36 anni, abbia trovato il proprio equilibrio. “I social presentano le inevitabili due facce della medaglia: puoi essere d’ispirazione per i fan o parafulmine di critiche“, afferma per poi raccontare di come voglia trasmettere la propria verità e non false impressioni. Per questo non ha timore a mostrare i propri difetti, a riprendersi struccata e in tuta, “magari anche piegata sul pavimento mentre tento di montare un mobile Ikea“, scherza.

Tramite i social si cerca spesso di mandare anche dei messaggi a volte genuini, a volte forse forzati dal desiderio di farsi accettare a tutti i costi. Quando pero’ questo comporta una netta differenza tra come ci si mostra e quello che si è, è lì che Emma non ci sta.

Emma Marrone contro l’ipocrisia: “Non mi fotografo con la mascherina per dare l’esempio”

La cantante si è scagliata contro coloro che fingono di voler dare un esempio, per poi comportarsi in maniera differente nella loro vita privata. “Non predico ai ragazzi ‘State a casa’ e poi vado all’aperitivo” -afferma- “Non mi fotografo con la mascherina per dare l’esempio, la porto sempre perché ho una responsabilità verso la mia salute“. Ma non solo, Emma è infatti alle prese con il talent di X Factor nel quale riveste il ruolo di giudice. Giunto alla fase dei live show la cantante sente una responsabilità anche verso il programma così come verso tutte le persone coinvolte, davanti e dietro le quinte.

Ancora una volta Emma non le manda a dire e dimostra di portare avanti i propri ideali indipendentemente da ciò che la gente pensa o potrebbe pensare. Proprio questo suo lato ha sempre fatto discutere ma ha anche conquistato il cuore di milioni di persone che continuano a seguirla, supportarla e ammirarla da dieci anni a questa parte.

