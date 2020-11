Eva Henger, in lingerie di pizzo rosso è da vitato ai minori – FOTO

Nuovo scatto bollente per la bella Eva Henger che ha appena dato la buona notte ai suoi fan sui social in lingerie di pizzo rosso, è illegale però così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Di Eva Henger pochi sanno che è anche madre di tre splendidi figli, Mercedesz e Riccardo Jr nati dalla relazione con il regista Riccardi Schicchi e poi nata Jennifer dopo il matrimonio nel 2013 con Massimiliano Caroletti.

La ungherese classe 1972 è ancora più avvenente di quando ha iniziato come porno attrice e nonostante sia madre di tre figli Eva Henger ha comunque sempre mantenuto un peso forma che negli anni ha fatto invidia a moltissime donne e uomini.

Eva Henger come molte altre Influencer qui su Instagram, utilizza la sua visibilità per sponsorizzare e raccontare prodotti naturali legati alla cura della persona. Lei ad esempio è madrina di Jarima, linea di prodotti corpo e viso completamente naturali made in Caserta. Spesso nelle sue stories è quindi impegnata a promuovere creme viso e corpo, intenta a spalmarsi e farsi bella per la gioia di molti follower.

Intrigante e sensualissima, Eva Henger in lingerie di pizzo strega