Eva Henger sexy sul divano, lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

L’ex moglie di Riccardo Schicchi si mostra in uno scatto sexy con un abito fucsia che mette in risalto le sue curve. Il web impazzisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

L’ex pornostar ancora dispensa scatti di sexy ogni giorno, regalando ai suoi follower piacevoli serate. Infatti spesso prima di andare a dormire posta foto in cui mostra tutta la sua sensualità e il suo sexy appeal. All’età di 48 anni la bella Eva sembra ancora una ragazzina e non ha nulla da invidiare alle modelle più giovani, in fatto di bellezza e sensualità.

Si contraddistingue in tutte le sue foto per la carica di erotismo che emana dopo anni di esperienza nel mondo hard, infuocando Instagram con i suoi scatti ineguagliabili.

Eva e la sua carica di erotismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Con questi due scatti sexy posa sul divano con un abito fucsia: in risalto il suo volto bellissimo, ancora da ragazzina e il suo fisico bombastico.

Nasconde un reggiseno rosso che cerca di contenere il seno esplosivo e scopre le sue gambe ancora perfette.

Una posa da diva che le fa ricevere 13 mila like in una notte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La didascalia alla sua foto osé è: “La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.”

E gli apprezzamenti non si fanno attendere: “Stupenda”, “Sei una dea”, “Accattivante”, “Sempre più bella”, “Una donna meravigliosa”, “La più bella del mondo”.

