Fabrizio Corona, la rivelazione: “Ho amato solo due donne”

L’ex re dei paparazzi non fa altro che fare rivelazioni, il suo personaggio non riesce ad allontanarsi dalla scena e il gossip gira attorno alla sua immagine. Così Fabrizio Corona durante un’intervista a Gente ha dichiarato di aver amato solo due donne nella sua vita: Belen Rodriguez e Nina Moric, la sua ex moglie dalla quale ha avuto anche un figlio. Una di queste però le ha rubato il cuore, la modella argentina è sempre al centro dei suoi racconti.

Fabrizio Corona, perché parla sempre di Belen?

Il fotografo continua a parlare di Belen Rodriguez e di tutto quello che la circonda, la donna è ancora una fiamma viva per Corona e più volte ha dichiarato di averla amata veramente. In ogni occasione si riferisce a lei, creando anche dei pettegolezzi come ultimamente la sua relazione con il ballerino. “Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano De Martino, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto – ha rivelato – negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista“.

Inoltre l’ex re dei paparazzi ha confessato di sentire ancora adesso ogni tanto la modella argentina e sottolinea: “Con il suo nuovo amore è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei“. Ha dichiarato.

