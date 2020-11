Fabrizio Corona, l’ennesimo scoop, minacce di morte ed insensibilità

La dichiarazione shock di Corona, il “re” dei paparazzi: “la mia vita sembra un film di Martin Scorsese”.

Sabato 14 Novembre il siciliano imprenditore, Fabrizio Corona, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Nell’intervista, dal titolo Come ho inventato l’Italia, Fabrizio si racconta, dedicando particolare attenzione ad alcuni dettagli scabrosi della sua vita e ponendo un’ulteriore enfasi sulle ultime vicende che lo hanno reso l’assoluto protagonista.

L’intervista, per chi volesse acquistarla per intero, è da ieri disponibile su Amazon ed in tutte le librerire. Mentre, l’anteprima è già visibile (in fondo all’articolo) in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. I dettagli su cui Corona sembra porre l’accento sono per lo più la sua esperienza da detenuto ed i rapporti con le sue ex storiche: Nina Moric e Belen Rodriquez. Fabrizio ha sostenuto di non averle mai amate realmente.

Corona: un apparente “suicidio” programmato

Il filo conduttore di tutta la conversazione con il giornalista è un forte desiderio di dichiararsi colpevole, o meglio, di trovare la strada più veloce stavolta però verso la sua stessa rovina. Il “boss” degli scandali spiega, quanto più dettagliatamente possibile, come si sia trovato addirittura a dover trattare per salvare la sua vita, dopo essere stato minacciato di morte da figure di spicco della criminalità organizzata. L’intervista, in seguito, sembra acquisire i tratti di una reale confessione. In cui Corona dichiara senza vergogna le sue colpe e la sua irrefrenabile smania di denaro e di successo. Eppure, sembra mancare l’elemento chiave a tutto questo: il pentimento.

Ancora una volta, le dichiarazioni di Fabrizio sfociano in una nota intrisa di presunzione ed arroganza. Elementi che però risultano ormai essere essenziali per la credibilità del personaggio che ha tentato di costruire nel corso della sua carriera di “mentore” dello spettacolo.

