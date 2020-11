Famosa attrice morta da quasi un mese. La notizia trapela solo adesso

Famosa attrice morta a causa di un incidente adesso. La notizia viene rilasciata solo adesso. Di chi si tratta

L’attrice veneziana Maria Grazia Bon si è spenta nell’ottobre scorso all’età di 77 anni presso l’ospedale Gemelli di Roma. Ne danno il triste annuncio, dopo settimane dall’accaduto, due amiche e colleghe, Loredana Martinez e Renata Zamengo.

Le due, preoccupate per il periodo storico che stiamo attraversando, segnato dalla frenesia causata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, temono per le sorti della salma dell’attrice. “E’ morta da sola, senza il conforto degli amici né dei colleghi” – hanno detto. A quanto pare Maria Grazia Bon avrebbe ancora un fratello, Roberto. Avevano perso i rapporti. Loredana Martinez e Renata Zamengo pensano che non sia nemmeno a conoscenza della dipartita della sorella.

Famosa attrice morta. E’ Maria Grazia Bon

E’ emerso inoltre che l’attrice non sia morta per contagio da Covid-19. La donna è stata investita a dicembre e portata all’ospedale San Giovanni. E’ stata poi trasferita per un periodo di lungodegenza a “Villa Nomentana” e successivamente al Policlinico Gemelli. Non sono trapelate ulteriori informazioni, poiché i medici sono tenuti a rilasciarle solo a parenti stretti.

“Rischia di finire in una fossa comune, non si sa dove né quando” – queste le parole allarmate delle amiche e colleghe. Il tempo sta scadendo prima che qualcuno possa reclamare la salma, circa una decina di giorni.

Maria Grazia Bon ha avuto una carriera teatrale e cinematografica di primordine. Diretta tra gli altri da Giorgio Strehler, Aldo Trionfo, Dario Fo e Ferzan Özpetek. Aveva debuttato sul grande schermo a 21 anni, nel ruolo di Camilla nel film “Le belle famiglie” di Ugo Gregoretti. E’ ricordata anche per le sue partecipazioni televisive in Classe di ferro, Il maresciallo Rocca, Distretto di Polizia, Il commissario Rex. Ha avuto ruoli significativi anche nei film La finestra di fronte, Và dove ti porta il cuore e La meglio gioventù.

