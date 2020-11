Federica Pacela continua a far impazzire i suoi follower con scatti sbalorditivi: l’influencer ha piazzato il suo fondoschiena in primissimo piano.

Federica Pacela è una sexy influencer molto amata dal pubblico del web. La classe 1986 è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 772mila follower. La nativa di Biella, qualche anno fa, prese parte al noto programma condotto da Elettra Lamborghini ‘Sex on the beach’. La 34enne ama mettere in mostra il suo corpo fenomenale con fotografie sbalorditive. Federica, poco fa, ha pubblicato uno scatto in cui indossa un perizoma estremamente piccante.

Federica Pacela, perizoma da urlo: fondoschiena spettacolare

La Pacela, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è stesa sulla spiaggia e indossa un perizoma favoloso che mette in risalto il suo fondoschiena da brividi. La sexy influencer non è nota a questi scatti e ama mettere in mostra il suo fisico da applausi con fotografie bellissime. Il post ha già raggiunto 15mila cuoricini e numerosi commenti. “Che magnifica visione”, “Buongiorno mia dolcezza”, “Fede che panorama”, si legge tra i commenti. I suoi contenuti conquistano sempre un ottimo riscontro da parte di fan e ammiratori e la sua popolarità è in continua crescita.

Federica manda spesso il web in tilt con scatti in costume o in intimo che mettono in risalto le sue curve da arresto cardiocircolatorio. La piemontese è sempre più avvenente ed esplosiva.

