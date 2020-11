GF Vip, un nuovo ingresso, scontri, sorprese e nomination: tutto sulla 18esima puntata

La 18esima puntata del GF Vip è stata ricca di sorprese: dalla mancata eliminazione a un nuovo ingresso, e non sono mancati scontri e sorprese

La puntata del Grande Fratello Vip si apre con l’ingresso in casa di Selvaggia Roma, che si trova subito ad avere un confronto con Elisabetta Gregoraci. L’influencer entra infatti con un forte interesse nei confronti di Pierpaolo Pretelli e raccontando di un passato flirt tra i due. L’ex velino ha negato confermando invece solo un’amicizia, sebbene Selvaggia continui a sostenere il contrario. Alfonso Signorini spinge sulla dinamica del triangolo ma non sembra partire esattamente con il piede giusto.

Si passa poi a parlare di un altro trio: quello formato da Dayane Mello, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Una clip mostra uno scambio intrecciato di lettere avvenuto in settimana: la modella ha cercato un chiarimento con il figlio di Alba Parietti che ha a sua volta discusso con l’amico che ha deciso di scrivergli. Il rapporto tra Oppini e Zorzi, fatto di alti e bassi, sembra aver raggiunto un punto cardine: le parole che l’uno dedica all’altro sono di grande affetto ed entrambi si ritrovano in lacrime.

“Io qui in te ho trovato casa“, scrive Francesco, “Sei fondamentale per me qua dentro“, risponde Tommaso. Ma se con quest’ultimo le cose sembrano procedere a gonfie vele nonostante tutto, lo stesso non si può dire con la modella brasiliana con la quale continuano a esserci degli screzi. Proprio quest’ultima avrà un forte diverbio anche con Elisabetta Gregoraci e il resto della casa.

La puntata del GF Vip prosegue con sorprese e nomination

Entra nella casa per un confronto con la Patrizia De Blanck il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, che recrimina alla contessa i modi poco carini con i quali si rivolge alla moglie. Al termine dell’incontro Stefania si ritrova in lacrime perché non le viene data la possibilità di vedere il suo amato. Sorpresa invece per Andrea Zelletta che dopo aver raccontato la storia della propria famiglia riceve la visita della sorella. L’ex tronista si commuove e conferma di volersi avvicinare maggiormente a lei una volta uscito dalla casa. Anche Rosalinda Cannavò ha avuto l’occasione per parlare con la madre e la sorella, in collegamento da casa.

Proprio quest’ultimo è stato vittima di una catena di salvataggio che lo ha portato a essere nominato. Il televoto della settimana che vedeva scontrarsi Stefania Orlando e Massimiliano Morra ha visto perdere l’attore. Come annunciato pero’ non si trattava di una nomination eliminatoria e Massimiliano si ritrova nuovamente al televoto. Insieme a lui e ad Andrea Zelletta finirà in nomination anche Dayane Mello.

Come di consueto Alfonso Signorini ha lasciato poi spazio al protagonista indiscusso di questa edizione, Tommaso Zorzi. Ancora una volta è toccato all’influencer presentare a distanza una sfilata che ha visto protagoniste le donne escluse in studio, mostrando tutto il suo talento nel saper intrattenere e divertire il pubblico.

