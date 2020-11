Selvaggia Roma appena entrata nella Casa fa subito parlare di sé e discute con Enock confessando davanti a tutti un’incredibile vicenda.

La Roma subito dopo la puntata entra subito in confidenza con i nuovi coinquilini soprattutto con Stefania Orlando, a cui fa un’incredibile rivelazione riguardo Enock.

Mentre racconta l’aneddoto avvenuto quest’estate in discoteca, arriva proprio il protagonista della vicenda in questione che ascolta la conversazione e chiede di cosa stesse parlando. Al che Selvaggia rivela a tutti l’accaduto, ossia che Enock l’avrebbe baciata in discoteca, le avrebbe chiesto il numero di telefono e poi in tarda notte l’avrebbe chiamata dall’albergo in cui si trovava, chiedendole squallidamente se lo raggiungesse per trascorrere la notte insieme.

Selvaggia rimasta male di questo invito, non ha accettato.

Enock nega tutto: sostiene che quella sera era ubriaco, Selvaggia era presente ma non successe nulla tra di loro.

La lite si accende

Al che l’ex di Chiofalo non ci sta e reagisce male: “Non farmi passare per una bugiarda! Neghi forse perché eri già fidanzato, all’epoca?”.

Enock alza i toni: “Questa è matta, non le credete! Avrà baciato qualcun altro.“

E Selvaggia controbatte tirando in ballo Mario Balotelli: “Non farmi passare per quello che non sono. Sei peggio di tuo fratello..”.

I toni si accendono e la lite è animata fino a tarda notte. L’ex di Temptation Island entrando nella casa aveva già confessato di un bacio scambiato in passato con Pierpaolo Petrelli, che lui ha sminuito.

Enock confessa: “Io quest’estate ero fidanzato quando ci siamo conosciuti” ma continua a sostenere che non c’è stato nessun bacio tra i due.

La risposta di Selvaggia non si fa attendere: “A me non l’hai detto che eri fidanzato. Adesso ti stai ca***ndo sotto perché la tua fidanzata l’ha scoperto e mi fai passare per pazza ma io ho le prove e i testimoni!”

Gli altri concorrenti rimangono senza parole per l’accaduto e commentano in giardino l’entrata esagerata di Selvaggia.

Chi starà dicendo la verità? Enock starà coprendo qualcuno presente quella sera o davvero ha tradito la fidanzata? Aspettiamo la reazione di quest’ultima.

