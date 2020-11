Giorgio Panariello sta affrontando un periodo buio, eppure mostra il suo modo esclusivo di tenergli testa.

L’affermato comico ed imitatore, Giorgio Panariello, sta attraveresando un momento molto particolare. Le ultime settimane sono state una vera scommessa per l’attuale giudice di Tale e Quale Show. Dapprima la sua positività al coronavirus, nonché a seguire quella dell’amico e collega nello show Carlo Conti. Dopo il peggioramento delle condizioni di salute di Conti, Panariello ha inevitabilmente mostrato la sua tangibile preoccupazione. Conti, infatti, dopo il ricovero aveva dovuto rinunciare al ruolo di conduttore fino alla sua guarigione.

Potrebbe interessarti anche —>>> Barbara Pedrotti, “sopra il tetto come i gatti”, look sorprendente – FOTO

Giorgio: vince la sfida con passato

Nonostante i dubbi e l’incertezza, Panariello ha preferito agire. In accordo con la direzione dello show in onda su Rai 1, l’attore fiorentino ha affiancato l’amico Conti, il quale ha ripreso le redini del programma direttamente dal salotto della sua abitazione. Oltre a sottolineare entrambi la futura e ormai quasi certa sconfitta del “subdolo” nemico, definito in tal modo dallo stesso Conti, il conduttore toscano ha presentato l’uscita del nuovo libro di Giorgio. Non è mancata la profonda commozione da parte di entrambi. L’argomento principale del libro autobiografico è infatti la perdita del fratello avvenuta nel 2011.

Leggi anche —>>> Paola Turci, il grande affiatamento con la sua “Bi” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Il titolo del libro uscito una decina di giorni fa è Io sono mio fratello. Al momento della sua presentazione durante l’ultima puntata dello show televisivo Conti e Panariello, amici di una vita, non sono riusciti a trattanere le lacrime. Un tuffo nel passato, ma che grazie alla sensibilità di entrambi ed al coraggio di affrontare i momenti più buii, risulta essere immancabilmente una vittoria. I libro, infatti, è pronto già ad una sua quarta ristampa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter