Giulia Sol, avvolta in un abito supersexy: gli occhi tutti per le sue gambe – FOTO

La rivelazione di questa edizione di Tale e Quale si mostra in tutta la sua bellezza: taglio corto e sbarazzino, miniabito nero attillato e gambe lunghissime.

Attrice e cantante, classe ’95, Giulia Sol è davvero la rivelazione di questa decima edizione dello show. Prima apparizione televisiva per lei, Carlo Conti l’ha scelta ed è diventata la punta di diamante della competizione, aggiudicandosi un posto nel torneo finale.

Ha mostrato grande talento e versatilità, nonostante la sua giovane età e la sua poca esperienza nel mondo della tv non si è fatta trovare impreparata mettendo in campo tutte le sue doti artistiche e la sua bellezza mozzafiato.

Uno scatto sexy

Bellissima dopo l’interpretazione di Liza Minelli con un miniabito nero succinto che mette in mostra le sue gambe. Eleganza e raffinatezza con i capelli corti e sbarazzini, come li aveva la nota cantante di “New York, New York” che incorniciano il viso della bella attrice.

Nella didascalia della foto scrive: “Fino ad ora forse (senza forse), per me, la sfida più difficile di tutte. È stato un onore, cara Liza”.

Tutti i commenti sono positivi per lei, neanche una critica ma solo apprezzamenti per il suo talento e per la sua bellezza che mette in mostra in tutte le sue foto e tutti i venerdì sera durante l’amatissimo show di Rai uno.

