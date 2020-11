Secondo i dati dell’Eurostat si prospettano tempi migliori per l’economia europea: lo dimostra l’incremento record del PIL (+12,6) dal 1995.

In seguito alla crisi economica propagatasi in tutta Europa a causa della pandemia, i dati emersi dall’ultima analisi condotta dall’Eurostat hanno riscontrato un notevole aumento del PIL e del job placement. Lo scorso trimestre il quadro della situazione economica europea prevedeva un leggero rialzo, ma mai come adesso. Il PIL balza a +12,6%, mentre il tasso delle occupazioni prevede un incremento del +0,9% rispetto al calo repentino delle scorse mensilità. Infatti, le informazioni precedenti riportavano uno scenario molto differente: una discesa in picchiata su entrambi i versanti, con PIL in diminuzione dell’11,8% e job placement dell’1,8%.

La fine del 2020: i dati “positivi”

L’Unione Europea ha attraversato un periodo decisamente buio per quel che riguarda il piano economico di quest’anno. Eppure, le tabelle del terzo trimestre segnalano aumenti su quasi tutti i versanti. Fra questi vi è l’incremento generale del 12,6%, rispetto ai mesi scorsi. Anche in ambito internazionale non sono mancate le comparazioni. Gli Stati Uniti seguono la stessa andatura, seppur con percentuali minori ( del 7,4%). Nella classifica europea si aggiudicano il podio, invece, Francia e Italia con PIL rispettivamente del 18,2% e 16,1%.

A segnare il record dopo il boom di crescita economica riscontrata a metà degli anni ’90, è il settore delle occupazioni in Europa, con lo 0,9% in più rispetto ai dati precedenti. Di pari passo seguono il commercio e le esportazioni, nonostante il pesante dislivello con le percentuali della scorsa annualità e quelle dell’inizio 2020. Nello specifico le esportazioni nazionali riportano un incremento dei guadagni lievemente più alto (24,8 mrd) rispetto a quelle internazionali.

