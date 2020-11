Grande Fratello Vip, scoppia la lite in puntata: interviene Signorini

Poi c’è stata la pubblicità e Andrea ha cercato di calmarsi, ma ha fatto veramente fatica. Un po’ per la delusione di essere finito in nomination e un po’ per Massimiliano. “Io non la so fare la televisione, non riesco a trattenermi, voglio andare via“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter