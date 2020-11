Grande Fratello Vip, i concorrenti aprono gli occhi: “È incoerente!”

Grande Fratello Vip, i concorrenti aprono gli occhi su Dayane Mello e ne parlano insieme mentre sono in giardino a chiacchierare: “È incoerente!”

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono arrivati ad un punto del programma dove sono tutti molto affiatati, ma negli ultimi tempi in molti della casa stanno cominciando a trovare un po’ di incoerenze in Dayane Mello. Se prima pensavano che fosse un aspetto del suo carattere, adesso pensano che stia adottando una strategia per andare avanti nel programma, strumentalizzando anche tematiche delicate come il femminismo e la violenza sulle donne. A dare prova della sua incoerenza, è anche il fatto che abbia riso e giustificato la battuta di Balotelli, e questo va un po’ a “cozzare” con questo suo improvviso spirito da femminista.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello smascherata dai concorrenti nella casa

Incoerente anche il suo nominare e salvare Maria Teresa Ruta a volte alterne, e di questo ne hanno parlato Andrea, Pierpaolo, Enock e Francesco in giardino. “Lei aveva detto che non avrebbe mai nominato Enock e che avrebbe continuato a nominare quelli della stanza blu per rompere questo gruppetto, perché si sarebbero sempre salvati tra di loro. E tu cosa fai? Salvi Maria Teresa che fa parte di questo gruppo di cui parlavi?” ha chiesto Andrea Zelletta, parlando con i suoi amici.

“È incoerente” hanno poi commentato i ragazzi, concordando tutti con questa conclusione. Effettivamente, i comportamenti di Dayane sono molto strani: è ingenuità o strategia per andare avanti nel gioco?