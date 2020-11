Incendio in una casa. Muoiono quattro bambini. Genitori arrestati

Incendio in una casa a Stafford. Sono morti quattro bambini in età compresa tra 3 e 8 anni. Genitori indagati per l’accaduto

Una terribile tragedia si è consumata a Stafford (Gran Bretagna) a causa di un incendio divampato in una proprietà privata. Sono quattro i bambini deceduti, di età compresa tra 3 e 8 anni. I genitori ( Natalie Unitt e Chriss Moulton ) sono usciti con lievi ustioni dalla casa in fiamme. Il padre si è lanciato dalla finestra tenendo tra le braccia il figlio più piccolo di 2 anni. La madre è corsa via dalla porta principale.

La coppia ha sempre dichiarato che la tragedia è avvenuta a causa di un danno alla caldaia che si trovava sul pianerottolo. Oggi finalmente è arrivata la verità.

Riley John Holt (8 anni), Keegan Jonathan Unitt (6 anni), Tilly Rose Unitt (4 anni) e Olly Unitt (3 anni) sono deceduti per un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incendio è divampato a causa della negligenza dei genitori che si sono addormentati mentre fumavano a letto.

L’investigatore che si è occupato del caso, Leigh Richards, ha tratto la seguente conclusione: “L’incuria dovuta ad una sigaretta non spenta è la causa di questa orrenda vicenda. Il mozzicone ha dato fuoco alla biancheria sul letto. Era loro abitudine fumare in casa, abbiamo trovato oltre 100 resti di sigarette. Le finestre aperte hanno favorito la ventilazione del fuoco che è cresciuto in fretta e a dismisura”.

La madre ha dichiarato di non ricordare nulla dell’accaduto poiché sofferente di sindrome da stress post traumatico. Il padre ha detto di non essere riuscito a salvare i propri figli perchè le fiamme erano troppo alte.

I genitori sono stati arrestati per omicidio e abbandono di minore. Tuttavia, è emerso recentemente che non saranno intraprese ulteriori azioni legali contro di loro per insufficienza di prove.

