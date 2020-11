Esce allo scoperto Laura Chiatti, confessando sul proprio profilo personale Instagram di avere un debole dal quale non può nascondersi.

Siete dell’idea che nella vita Laura Chiatti ami solamente Marco Bocci ed i loro due figli? Forse. Perché oltre all’attore, divenuto suo marito nel 2014, ed ai rispettivi pargoli, Enea e Pablo, venuti al mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2016, la bellissima umbra classe 1982 ha anche un’altra malcelata passione.

Come ogni donna che si rispetti, la Chiatti è una fanatica delle scarpe. Non c’è essere vivente femmina che non nutra una mania viscerale per questi importantissimi e fondamentali accessori in quello che è ‘l’armamentario’ da indossare. Al pari delle borse, le scarpe fanno una donna, e Laura lo sa. In un suo scatto pubblicato sul proprio profilo personale Instagram, l’attrice originaria di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, ammette questa sua debolezza. Lei stessa scrive quanto segue. “Le donne si innamorano sette volte in un anno, sei di queste sono per le scarpe”. E si mostra nel corso di un viaggio in auto proprio mentre fa sfoggio di un elegantissimo paio di stivaletti molto cool.

Laura Chiatti, favolosa con quelle scarpe

Ma con le scarpe o senza, lei risulta essere sempre affascinante e bellissima. La sua storia d’amore con Marco Bocci va avanti in totale felicità e serenità. Tra l’altro i fans non si rado amano sottolineare come ci sia un rapporto di amicizia assai evidente con Emma Marrone, che di Marco è una ex fidanzata. Perché non è certo una cosa scientifica mostrare ostilità contro un partner precedente di quello che è l’attuale compagno.

In un altro post infine, la Chiatti fa una dedica speciale a Riccardo Scamarcio, che in ambito cinematografico è stato il suo più grande partner. I due hanno condiviso il set in diverse pellicole molto apprezzate dal pubblico.

