Lory Del Santo: l’identità segreta del papà di Loren al “Live” su Canale 5

A due anni di distanza dalla tragica scomparsa del figlio, Loren Del Santo, l’amata soubrette italiana ha deciso di rivelare l’identità del padre fin ad oggi rimasta anonima. Loren, nato nel 1999, soffriva di una patologia celebrale che lo ha poi portato alla morte nell’agosto del 2018. Fin dalla sua nascita Lory aveva volontariamente tenuto il massimo riservo per quel che riguardava il nome del papà del bambino. Oggi, le dichiarazioni fatte dalla conduttrice Barbara D’Urso spostano le carte in tavola, annunciando che nel prossimo Live – Non è La D’Urso Loredana svelerà l’identità nascosta.

Loren Del Santo: “come un flashback”

Loren viveva lontano dalla madre veronese. Ha trascorso gli ultimi hanni della sua vita negli Stati Uniti frequentando la Miami Beach High School. Prima che la malattia sconvolgesse completamente la sua vita era un ragazzo tenace e pieno di voglia di vivere. Amava lo sport e come la madre teneva moltissimo alla sua privacy. Purtroppo la malattia celebrale lo ha portato via molto giovane, all’età di 19 anni e per molti motivi senza la possibilità di conoscere l’identità del suo vero padre.

Loredana, adesso, utilizzerà questa rivelazione prevista domenica sera su Canale 5 per rivolegere un appello di commemorazione al padre del ragazzo, in modo tale da poter ricordare, anche a distanza di anni ma ufficialmente insieme, la sua persona.

