Ludovica Pagani a pancia scoperta, ombelico e piercing. Vero sogno – FOTO

Ludovica Pagani a pancia scoperta, ombelico e piercing. Vero sogno. La giornalista sportiva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Ludovica Pagani è una delle giornaliste sportive più amate del web. E, oltre ad essere bravissima nel suo lavoro, è di esempio per tantissime donne che vorrebbero diventare come lei. Ha tantissimi followers su Instagram che la seguono ogni giorno e che la riempiono di complimenti sempre, in ogni momento di ogni giorno. Certo, ci sono anche i famosi leoni da tastiera, gli haters, che le scrivono cose orribili, ma i complimenti sono di gran lunga più dei commenti negativi.

Ludovica Pagani, che sogno nell’ultimo scatto: sempre più bella

I commenti di apprezzamento non si sprecano affatto e ogni giorno aumentano sempre di più a dismisura. “Ti seguo davvero dagli esordi e non ho mai smesso. La tua voce mi rilassa, mi diverte e mi fa sentire bene, anche semplicemente guardare le tue storie su Instagram mi migliora la giornata” gli scrive un fan. “Credo che tu sia una persona piena di talento e meriti ancora molto di più di quello che hai oggi. Sono convinto che farai tantissima strada e che ti seguiremo ancora per tantissimi altri“.

