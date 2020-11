Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Nella rete anche io e presa in giro”

Manuela Arcuri a Verissimo parla di Gabriel Garko e dice la sua verità. Tra loro una storia d’amore intensa: “Anche io una vittima?”

Manuela Arcuri è la prima grande ospite della puntata di oggi di Verissimo. La procace attrice non si vedeva in televisione da molto tempo e oggi ha parlato in esclusiva nella trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Ha detto molte cose l’attrice, su di sé, a 360 gradi. Ha parlato del suo bambino, Mattia e del suo compagno, Giovanni. “Mattia mi ha riempito la vita, me l’ha stravolta e non riuscirei ad immaginare la mia vita senza di lui” ha rivelato.

Molti anni sulle copertine per Manuela Arcuri, in cui il gossip non le dava tregua. “Era una situazione oppressiva, non ero libera di fare nulla”. Lei che era molto riservata, era seguita sempre dai paparazzi.

E poi ha parlato anche della sua storia d’amore con Gabriel Garko, il celebre attore che da poco ha fatto il suo coming out, prima al Grande Fratello Vip e poi proprio nel salotto di Silvia Toffanin.

Manuele Arcuri, la verità sul rapporto con Gabriel Garko

Una storia nata per fiction quella tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko e poi sfociata anche nella realtà. Un fascino tutto italiano il loro. Una delle coppie più amate delle fiction, con tanti personaggi interpretati nella finzione. E nella realtà? L’Arcuri rompe il silenzio.

Una relazione avuta con Garko, “durata pochissimo ma vera”, aveva già dichiarato l’attrice. E oggi ha confermato tutto a Verissimo.

“Forse, sono caduta anche io nella rete di qualcosa organizzata a tavolino? Io non lo so, se la nostra storia era finta da parte sua – dice la Arcuri – Forse sono stata una vittima anche io, e se è così mi dispiace tantissimo”.

Questa la confessione di Manuela Arcuri che spiazza tutti. Lei non aveva mai percepito nulla dell’omosessualità di Gabriel Garko e aveva vissuto la sua storia come un amore vero.

“Abbiamo avuto una relazione, un po’ di anni fa, prima di girare l’Onore e il Rispetto. Io non posso dire che era qualcosa di organizzato, almeno da parte mia. Io ho il dubbio, chiedetelo a lui”, ammette un po’ delusa e dice di essere stata presa in giro.

“Ti eri innamorata di lui?” le ha chiesto la Toffanini. “Chi non si innamorerebbe di lui! Ero molto presa.. poi è finita rapidamente. In quei mesi era il mio fidanzato. Per me è stata una storia vera. Io non so se abbia montato le altre storie successive alla mia. Con me era tutto normalissimo (e fa riferimento anche all’ambito sessuale) e con una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo” ha precisato l’attrice.

“Lui a me non ha mai detto nulla della sua omosessualità. È sempre stato molto riservato sulla sua vita, non si è mai aperto nei miei confronti, ha sempre mantenuto questa maschera, fingendosi eterosessuale. Io avevo alcuni dubbi, ma nessuno mai ha confermato il mio dubbio”.

Ma davanti alle ammissioni di Garko l’Arcuri realizza di essere stata usata, forse.

