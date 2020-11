Manuela Arcuri, sguardo che incanta e scollatura birichina – Foto

Manuela Arcuri: sguardo che incanta, viso perfetto e scollatura birichina: la foto su Instagram è assolutamente incantevole.

Tra le donne italiane più belle c’è sicuramente Manuela Arcuri. Sin dagli inizi della sua carriera, oltre ad aver fatto sognare i fans recitando in alcune delle fiction più amate dal pubblico, la Arcuri ha fatto sognare i fans diventando anche un sexy symbol.

Bellissima, sexy e sensuale, l’attrice è sempre stata molto corteggiata e continua ad esserlo anche oggi. Oltre ad essere assolutamente stupenda, la Arcuri è anche dolcissima come sottolineano tanti fans. Con la foto qui in alto, la Arcuri ha poi incantato tutti con il suo meraviglioso viso, i suoi occhi penetranti e una scollatura birichina coperta dai suoi lunghi capelli.

“La felicità è interiore, non esteriore; infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo”, ha scritto la Arcuri che resta una delle attrici più amate dal pubblico.



Manuela Arcuri e l’amore della sua vita: la foto conquista tutti

Se i fans sono letteralmente innamorati di Manuela Arcuri che, ai microfoni di Verissimo ha svelato la verità su Gabriel Garko, l’attrice è perdutamente innamorata dei suoi uomini, il compagno Giovanni Di Gianfrancesco e il figlio Mattia. Sui social, l’attrice condivide spesso foto in cui si mostra serena e innamorata dei suoi uomini che le hanno rimpieto e cambiato la vita.

Insieme da tanti anni, uniti e sempre più innamorati, Manuela Arcuri e Giovanni si sposeranno presto? Lo scorso agosto, intervistata dal settimanale F, l’attrice ha dichiarato:

“Matrimonio? Ci abbiamo pensato un sacco di volte ma poi, vuoi per il mio lavoro, vuoi per la tensione di quel figlio che non voleva mai arrivare, abbiamo sempre rimandato. Poi quando Mattia è nato ci siamo concentrati così tanto su di lui che in tutto il resto è passato inevitabilmente in secondo piano. Sposarci, però, resta uno dei nostri sogni e lo faremo, anche se una fede al dito cambia poco. Noi ci sentiamo da tempo una famiglia e diventare genitori ci ha uniti ancora di più. Però da brava ragazza di campagna al matrimonio io ci tengo: in chiesa, con una bella festa e tanti invitati”.

